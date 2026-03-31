Döviz piyasaları, küresel gelişmeler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarıyla şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtı, sabahın ilk saatlerinde netleşti.

Haftanın ikinci işlem gününde, saat 07:18 itibarıyla bankalararası piyasada kaydedilen rakamlar şu şekildedir:

Dolar/TL (Alış): 44,4628 TL

Dolar/TL (Satış): 44,4868 TL

Euro/TL (Satış): 51,1093 TL

PİYASADA POWELL RÜZGARI

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell’ın faiz oranlarının mevcut seviyesinin uygun olduğuna dair yaptığı açıklamalar, küresel dolar endeksinde hafif bir zayıflamaya neden olsa da, Dolar/TL paritesi 44,48 seviyelerindeki yatay seyrini koruyor. Euro ise aynı saatlerde 51,10 TL bandında işlem görerek güne başladı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,48 44,48 % 0.08 12:38
Euro 51,06 51,08 % 0.17 12:38
İngiliz Sterlini 58,85 58,86 % 0.43 12:38
Avustralya Doları 30,49 30,51 % 0.14 12:38
İsviçre Frangı 55,55 55,58 % -0.08 12:38
Rus Rublesi 0,55 0,55 % 0.15 12:30
Çin Yuanı 6,43 6,44 % 0.13 12:38
İsveç Kronu 4,65 4,66 % 0.1 12:38
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oncosem (ONCSM) 141 milyonluk ihaleyi aldıOncosem (ONCSM) 141 milyonluk ihaleyi aldı
Reeder Teknoloji (REEDR) neden tavan oldu?Reeder Teknoloji (REEDR) neden tavan oldu?