Döviz piyasaları, küresel gelişmeler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarıyla şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtı, sabahın ilk saatlerinde netleşti.
Haftanın ikinci işlem gününde, saat 07:18 itibarıyla bankalararası piyasada kaydedilen rakamlar şu şekildedir:
Dolar/TL (Alış): 44,4628 TL
Dolar/TL (Satış): 44,4868 TL
Euro/TL (Satış): 51,1093 TL
PİYASADA POWELL RÜZGARI
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell’ın faiz oranlarının mevcut seviyesinin uygun olduğuna dair yaptığı açıklamalar, küresel dolar endeksinde hafif bir zayıflamaya neden olsa da, Dolar/TL paritesi 44,48 seviyelerindeki yatay seyrini koruyor. Euro ise aynı saatlerde 51,10 TL bandında işlem görerek güne başladı.