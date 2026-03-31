Haftanın ikinci işlem gününde, saat 07:18 itibarıyla bankalararası piyasada kaydedilen rakamlar şu şekildedir:

Dolar/TL (Alış): 44,4628 TL

Dolar/TL (Satış): 44,4868 TL

Euro/TL (Satış): 51,1093 TL

PİYASADA POWELL RÜZGARI

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell’ın faiz oranlarının mevcut seviyesinin uygun olduğuna dair yaptığı açıklamalar, küresel dolar endeksinde hafif bir zayıflamaya neden olsa da, Dolar/TL paritesi 44,48 seviyelerindeki yatay seyrini koruyor. Euro ise aynı saatlerde 51,10 TL bandında işlem görerek güne başladı.