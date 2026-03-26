Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle yön bulan döviz kurları, 2026 yılının mart ayının son haftasında da yatırımcıların takibinde.

Haftanın dördüncü işlem gününde dolar ve euro, dar banttaki hareketini sürdürüyor. Saat 07:15 verilerine göre serbest piyasada kurlar şu şekilde şekillendi:

• Dolar/TL: Güne 44,3817 seviyesinden başlangıç yapan dolar, yatay seyrini koruyor.

• Euro/TL: Avrupa para birimi euro ise aynı dakikalarda 51,5727 TL bandında alıcı buluyor.

Merkez Bankası (TCMB) tarafında ise efektif satış kurları dolar için 44,34, euro için ise 51,41 seviyelerinde güne merhaba dedi.