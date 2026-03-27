İşte ekonomik kararlar üzerinde belirleyici rol oynayan döviz kurlarında günün ilk saatlerine yansıyan rakamlar:

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Haftanın kapanış gününde döviz büroları ve bankalar arası piyasada hareketlilik sürüyor. Saat 07:15 itibarıyla kaydedilen veriler, kurların mevcut dengesini koruma çabasında olduğunu gösteriyor.

Dolar/TL Karşılığı:

Günün ilk ışıklarıyla birlikte dolar, alışta 44,4468 TL, satışta ise 44,4670 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Doların haftalık kapanış öncesindeki bu yatay seyri, ithalat ve ihracat dengeleri açısından yakından izleniyor.

Euro/TL Karşılığı:

Avrupa para birimi Euro ise aynı dakikalarda 51,4273 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro/Dolar paritesindeki değişimlerin iç piyasadaki yansıması, özellikle dış ticaret odaklı şirketlerin radarında yer alıyor.