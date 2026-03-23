Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar, ekonomik kararlarını şekillendirmek adına döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yerel ekonomik verilerin ışığında, dolar ve Euro güne hareketli bir başlangıç yaptı.
İşte 23 Mart 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasadaki güncel döviz kurları:
DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
Günün ilk saatlerinden itibaren döviz büroları ve bankalar arası piyasada işlem gören rakamlar şu şekilde yansıdı:
Dolar/TL: Saat 07:15 itibarıyla 44,3066 TL (Alış) ve 44,3349 TL (Satış) seviyelerinden işlem görüyor.
Euro/TL: Aynı dakikalarda Euro, Türk Lirası karşısında 51,2889 TL seviyelerinde seyrediyor.