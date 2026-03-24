Hem iç piyasadaki gelişmeler hem de küresel ekonomik dengelerin etkisiyle şekillenen kurlarda, dolar ve euro kritik eşiklerdeki seyrini sürdürüyor.

Vatandaşlar ve iş dünyası temsilcileri için birincil gündem maddesi olan döviz kurları, altın fiyatlarıyla birlikte yakından izleniyor.

Analistler, dövizdeki bu hareketliliğin dış piyasa verileri ve enflasyon beklentileriyle paralel ilerlediğine dikkat çekiyor.

Özellikle 44,30 TL bandını aşan dolar ve 51 TL seviyesinin üzerinde tutunan euro, ithalat ve ihracat dengeleri açısından stratejik bir önem taşıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Saat 07:35 itibarıyla bankalararası piyasada dolar/TL kuru:

• Alış: 44,34 TL

• Satış: 44,35 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı saatlerde euro/TL kuru:

• Alış: 51,34 TL

• Satış: 51,45 TL seviyelerinde kayda geçti.