24 Mart Salı sabahına piyasalar hareketli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin gözü kulağı döviz kurlarındaki değişimlerdeyken, yeni günün ilk verileri Türk lirası karşısındaki yukarı yönlü ivmeyi teyit ediyor.

Hem iç piyasadaki gelişmeler hem de küresel ekonomik dengelerin etkisiyle şekillenen kurlarda, dolar ve euro kritik eşiklerdeki seyrini sürdürüyor.

Vatandaşlar ve iş dünyası temsilcileri için birincil gündem maddesi olan döviz kurları, altın fiyatlarıyla birlikte yakından izleniyor.
Analistler, dövizdeki bu hareketliliğin dış piyasa verileri ve enflasyon beklentileriyle paralel ilerlediğine dikkat çekiyor.

Özellikle 44,30 TL bandını aşan dolar ve 51 TL seviyesinin üzerinde tutunan euro, ithalat ve ihracat dengeleri açısından stratejik bir önem taşıyor.

Dolar yükselişte mi? Euro ne kadar? (24 Mart 2026 güncel döviz kurları)

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Saat 07:35 itibarıyla bankalararası piyasada dolar/TL kuru:

• Alış: 44,34 TL
• Satış: 44,35 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı saatlerde euro/TL kuru:

• Alış: 51,34 TL
• Satış: 51,45 TL seviyelerinde kayda geçti.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,34 44,36 % 0.1 11:41
Euro 51,46 51,48 % -0.05 11:41
İngiliz Sterlini 59,46 59,49 % -0.02 11:41
Avustralya Doları 30,91 30,93 % -0.46 11:41
İsviçre Frangı 56,33 56,37 % 0.01 11:41
Rus Rublesi 0,54 0,55 % 1.57 11:11
Çin Yuanı 6,43 6,44 % 0.02 11:41
İsveç Kronu 4,75 4,75 % -0.05 11:41
Tüm Döviz Fiyatları
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERKoç Holding (KCHOL) hisse başına 6,83 TL temettü ödeyecekKoç Holding (KCHOL) hisse başına 6,83 TL temettü ödeyecek
PARTNERABD'li Senatör Hollen: Trump yalan söylüyorABD'li Senatör Hollen: Trump yalan söylüyor