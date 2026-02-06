Müzik dünyasının efsane ismi Tarkan, İstanbul’da verdiği 10 konserlik seride binlerce hayranıyla buluştu. Biletleri satışa çıktığı andan itibaren dakikalar içinde tükenen konserlerin tamamı kapalı gişe gerçekleşti. Megastar, yüksek enerjili sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

YILDIZLAR GEÇİDİ: SAHNEDE SÜRPRİZ KONUKLAR

Konser serisi sadece Tarkan’ın performansıyla değil, ağırladığı dev isimlerle de çok konuşuldu. Sahnede sürpriz yaparak Tarkan’a eşlik eden Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi isimler, İstanbul gecelerine renk kattı. Megastar, kendisini izlemeye gelen sanatçı dostlarını da sık sık selamlayarak vefa örneği gösterdi.

DUDAK UÇUKLATAN İDDİA: 500 MİLYON TL!

Konserlerin sona ermesiyle birlikte en çok konuşulan konu Megastar’ın elde ettiği kazanç oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre Tarkan, 10 konserlik bu seriden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde etti. Sahne maliyetleri, orkestra ve organizasyon giderleri dahil edilmeden konuşulan bu rakam, Türkiye müzik tarihinin en yüksek konser gelirlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu astronomik rakama ilişkin Tarkan cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, bu iddia sosyal medyada ve sanat camiasında günün en çok konuşulan haberi oldu.

Kaynak: Dünya Gazetesi