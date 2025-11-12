Borsa İstanbul’un son günlerdeki hareketli seyrinde bazı hisseler öne çıkarak kısa vadeli yatırımcısına güçlü kazançlar sağladı. Özellikle Ecogreen Enerji (ECOGR), Manas Enerji Yönetimi (MANAS) ve Ulaşlar Turizm Yatırım (ULAS) hisseleri, sadece üç işlem gününde yatırımcısına toplamda yüzde 40’ı aşan bir kazanç getirdi.

ENERJİ SEKTÖRÜ HIZ KESMİYOR

Enerji sektöründe yaşanan pozitif haber akışı ve artan işlem hacmi, yatırımcı ilgisini yeniden bu alana çevirdi.

Ecogreen Enerji (ECOGR) haftalık bazda yüzde 33,05 prim yaptı. Şirket hisseleri son üç günde neredeyse tavan serisini sürdürerek piyasanın en dikkat çeken yükselişlerinden birini kaydetti.

Manas Enerji Yönetimi (MANAS) da yüzde 32,88’lik yükselişle yatırımcısına kısa sürede ciddi kazanç sağladı.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki küresel toparlanma ve yenilenebilir enerjiye yönelik politikaların bu hisselerdeki ivmeyi desteklediğini belirtiyor.

ULAS’TA BEKLENMEDİK PERFORMANS

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Ulaşlar Turizm Yatırım (ULAS), hafta başından itibaren güçlü bir yükseliş trendine girdi. Hisse, yüzde 30,24’lük haftalık kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde iç turizmde gözlenen hareketlilik, Ulaşlar’ın gelir beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Bu durum, hisseye olan ilgiyi artırdı.

PİYASALARDA KISA VADELİ KAZANÇ RÜZGARI

Borsa İstanbul’da özellikle küçük ve orta ölçekli şirket hisselerinde son haftalarda yoğun bir alım dalgası yaşanıyor. Artan işlem hacimleriyle birlikte enerji, turizm ve teknoloji sektörleri kısa vadede öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, bu hisselerde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından kar satışlarının gelebileceği uyarısında bulunuyor. Ancak orta vadede güçlü bilanço açıklamaları ve sektör bazlı pozitif beklentilerin devam etmesi, alım iştahını canlı tutabilir.

Sonuç olarak, Borsa İstanbul’da haftanın kazananları enerji ve turizm hisseleri oldu. Kısa sürede yüksek kazanç sağlayan bu üç hisse, piyasanın nabzını tutan yatırımcılar için haftanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR