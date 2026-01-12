Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ocak 2016’da ihraç edilen ve ISIN kodu TRT140126T11 olan TÜFE’ye endeksli devlet tahvili vade sonuna geldi. Söz konusu tahvil, ihraç edildiği dönemde 20,3 milyar TL nominal anapara ile piyasaya sunulmuştu.

Aradan geçen 10 yıllık sürede Türkiye’deki kümülatif enflasyon artışı nedeniyle tahvilin anaparası TÜFE oranında güncellendi. Bu süreç sonunda vade tarihinde yapılacak toplam geri ödemenin yaklaşık 280 milyar TL seviyesine ulaştığı hesaplanıyor.

Anapara TÜFE’ye Göre Güncellendi

TÜFE’ye endeksli tahvillerde, anapara tutarı her kupon döneminde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksine göre yeniden hesaplanıyor. Böylece vade sonunda ödenecek anapara, ihraç tarihindeki nominal tutarın çok üzerine çıkabiliyor.

Bu tahvilde de 2016–2026 döneminde biriken kümülatif enflasyon artışı, anaparanın yaklaşık 13–14 katına ulaşmasına neden oldu.

Reel Getiri Unsuru da Bulunuyor

TRT140126T11 kodlu tahvil, TÜFE farkına ek olarak yıllık reel faiz (reel getiri) içeren bir yapıya sahipti. Bu kapsamda yatırımcılar, enflasyon farkına ek olarak belirlenen reel oran üzerinden de kupon geliri elde etti.

Ancak toplam geri ödeme tutarındaki ana belirleyici unsur, 10 yıllık dönemde oluşan TÜFE artışı oldu.

Toplam Ödeme Yaklaşık 280 Milyar TL

Hesaplamalara göre Hazine’nin bu tahvil için vade tarihinde yapacağı toplam ödeme tutarı yaklaşık 280 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Böylece 20,3 milyar TL’lik başlangıç anaparası, TÜFE güncellemeleriyle birlikte önemli ölçüde artmış oldu.