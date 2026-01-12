Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantı, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde 9 Ocak tarihinde yapıldı.

2025 YILI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı kapsamında, 2025 yılının ekonomi ve bankacılık sektörü açısından genel bir değerlendirmesi yapılırken, gelecek döneme ilişkin beklentiler ve finansal istikrar başlığı ele alındı.

FİNANSAL İSTİKRAR VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmelerde, bankacılık sektörü ile kamu kurumları arasında işbirliği içinde yürütülen çalışmaların, finansal istikrarın korunmasına sağladığı katkı vurgulandı. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve sektörel beklentiler üzerinde duruldu.

(AA)