Bloomberg’in haberine göre kişisel serveti 700 milyar doları aşan Elon Musk, eski ortaklarıyla girdiği hukuk mücadelesinde geri adım atmıyor.

Musk, OpenAI’nin kuruluş ilkelerine ihanet ederek kendisini dolandırdığını ve Microsoft ile yapılan iş birliği üzerinden haksız kazanç elde edildiğini savunuyor.

38 MİLYON DOLARLIK YATIRIMA "3.500 KAT" GETİRİ TALEBİ

Dava dosyasında yer alan ve uzman tanık C. Paul Wazzan tarafından hazırlanan rapora göre hesaplamalar, Musk'ın 2015 yılında şirkete bağışladığı 38 milyon dolarlık başlangıç sermayesine dayanıyor.

Wazzan, Musk'ın şirketin bugünkü 500 milyar dolarlık devasa değerlemesinden pay alması gerektiğini savunuyor.

Uzman raporundaki çarpıcı detaylar şöyle:

• Talep Aralığı: Musk, 79 milyar dolar ile 134 milyar dolar arasında bir tazminat istiyor.

• Kırılım: Bu tutarın 65,5 ila 109,4 milyar dolarının OpenAI'den; 13,3 ila 25,1 milyar dolarının ise Microsoft'tan tahsil edilmesi talep ediliyor.

• Yatırımcı Mantığı: Musk'ın hukuk ekibi, onun sadece bir bağışçı değil, "erken dönem bir girişim yatırımcısı" gibi değerlendirilmesi gerektiğini ve ilk yatırımının yaklaşık 3.500 katı bir getiriye hak kazandığını öne sürüyor.

PARA İÇİN Mİ PRENSİP İÇİN Mİ?

Musk'ın bu talebi, finansal gereklilikten ziyade stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor. Forbes verilerine göre Musk, en yakın rakibi Larry Page'den 500 milyar dolar daha zengin durumda.

Ayrıca Tesla hissedarlarının onayladığı 1 trilyon dolarlık ödeme paketi de düşünüldüğünde, 134 milyar dolarlık tazminat Musk'ın servetinde "mütevazı" bir artışa tekabül ediyor.

OPENAI CEPHESİ: "BU BİR HUKUK MÜCADELESİ DEĞİL, TACİZ"

OpenAI yönetimi ise davayı sert bir dille eleştiriyor. Yatırımcılara gönderilen bir mektupta, Musk'ın iddiaları "kasıtlı olarak abartılmış ve dikkat çekmeye yönelik" olarak nitelendirildi. Şirket yetkilileri, bu davanın meşru bir mali hak arayışından çok, rakip bir şirketin kurucusu tarafından yürütülen "süregelen bir taciz modeli" olduğunu savunuyor.

Devlerin kozlarını paylaşacağı dava, Nisan ayında Kaliforniya'nın Oakland şehrinde görülecek duruşma ile yeni bir boyuta taşınacak.