Emlak Konut ile İller Bankası arasındaki iş birliği kapsamında hayata geçirilecek olan İzmir Bayraklı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi için resmi sözleşme imzalandı.

EN-EZ İnşaat & SRL İnşaat İş Ortaklığı ile imzalanan dev projenin finansal detayları ise dikkat çekiyor:

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 6.161.061.000 TL

Şirket Payı Gelir Oranı: %40

Emlak Konut Payı Toplam Geliri: 2.464.424.400 TL

Bu anlaşmayla birlikte İzmir’in kalbinde büyük bir kentsel dönüşüm ve modern yapılaşma hamlesinin fitili ateşlenmiş oldu.

ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI PROJESİNDE YER TESLİMİ YAPILDI

Emlak Konut’un bir diğer önemli duyurusu ise İstanbul’un prestijli bölgelerinden biri olan Ataşehir için geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul Ataşehir Kayışdağı projesinde inşaat süreci resmen başlıyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüklenici firma Pekerler İnşaat’a yer teslimi yapıldığı açıklandı. Bu gelişme, projenin şantiye aşamasına geçerek inşaat faaliyetlerinin hız kazanacağı anlamına geliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.