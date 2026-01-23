Emniyet teşkilatının üst yönetim kadrosunda yapılan değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile üç kritik ilin emniyet yönetiminde yeni bir dönem başladı.

Atama listesine göre, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in görev yeri değiştirilerek Yalova İl Emniyet Müdürlüğü makamına getirildi.

Boşalan Niğde ve Bilecik emniyet müdürlüklerine ise Polis Başmüfettişleri atandı. Yapılan görevlendirmeler şöyle gerçekleşti:

• Polis Başmüfettişi Hakan Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürü,

• Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer, Niğde İl Emniyet Müdürü oldu.

İKİ İSİM MERKEZE ÇEKİLDİ

Yeni atamalarla birlikte mevcut görevlerini devreden isimlerin yeni adresleri de belli oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.