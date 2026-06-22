Hanehalkının enflasyon beklentisinde dikkat çeken gerileme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 3 bin 274 hanenin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziran ayında bir önceki aya göre 3,38 puan düşerek yüzde 46,13'e geriledi.

Verilerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu ve beklentileri olumsuz etkilediğini belirtti.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ HIZLI ŞEKİLDE DEVREYE ALDIK"

Şimşek, "Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık." ifadelerini kullandı.

HANEHALKI BEKLENTİLERİNDE 3,4 PUANLIK İYİLEŞME VURGUSU

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde önemli bir iyileşme görüldüğünü belirten Şimşek, "Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti." dedi.

"DEZENFLASYON HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Şimşek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte enerji fiyatlarında yaşanacak normalleşmenin enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi desteklemesini beklediklerini ifade etti.

Şimşek açıklamasında, "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.