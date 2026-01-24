Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı son bülten, borsa tarihine geçecek bir idari para cezası (İPC) rekoruna sahne oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri inceleyen Kurul, Engin Meral isimli şahsa tam 306.744.034,64 TL idari para cezası kesti.

Tek Başına 306 Milyon TL: Piyasa Bozucu Eylemin Bedeli

Engin Meral’e kesilen bu devasa ceza, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerine aykırılık gerekçesiyle uygulandı. Söz konusu maddeler; yapay piyasa oluşturma, emir iptali ve fiyatı etkilemeye yönelik işlemleri kapsıyor. Meral'in tek başına ödeyeceği bu tutar, borsa tarihindeki en yüksek bireysel cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kartal’ın Tahtasında Ceza Yağmuru: 8 İsme Toplam 644 Milyon TL!

BJKAS pay piyasasındaki inceleme sadece Engin Meral ile sınırlı kalmadı. SPK, aynı tebliğ maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 8 kişiye adeta ceza yağdırdı. Beşiktaş hisselerindeki "piyasa bozucu" işlemlerin toplam maliyeti 644.899.995,62 TL (yaklaşık 645 milyon TL) oldu.

BJKAS Tahtasında Ceza Alan Diğer İsimler:

Cem AZİZOĞLU: 106.711.420,68 TL

Nuri BUDAKOĞLU: 93.379.370,66 TL

Neslihan KAYA: 87.303.599,58 TL

Veysel KARADENİZ: 29.135.441,46 TL

Muammer GEÇGEL: 10.398.713,26 TL

Adem KARATAŞ: 8.075.058,32 TL

Fatih KARADENİZ: 3.152.377,02 TL