Ankara ve Washington hattında diplomasi trafiği hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü, "Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump ile bir görüşmemiz olacak" diyerek duyurduğu temas için geri sayım başladı.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

Görüşmenin, küresel ölçekte devam eden çatışmaların seyrine yön verebilecek nitelikte olduğu belirtiliyor. Liderlerin ele alacağı ana gündem maddeleri şunlar:

Rusya-Ukrayna Savaşı ve 2026 Perspektifi:



Savaşın gidişatı ve barış ihtimalleri masadaki en ağır dosyalardan biri. Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada Putin ve Zelenski ile temaslarının sürdüğünü belirtmişti.

Bugünkü görüşmede, ABD ve Türkiye’nin arabuluculuk rolleri ve savaşın 2026 yılındaki olası seyri değerlendirilecek.

Gazze ve Filistin Meselesi:



Bölgedeki insani durum ve kalıcı ateşkes çabaları da görüşmenin öncelikli maddeleri arasında.

Erdoğan’ın, Filistin konusundaki hassasiyeti ve çözüm önerilerini Trump’a iletmesi bekleniyor.

Venezuela ve Maduro Krizi:



Görüşmenin en sıcak ve sürpriz başlığı ise Venezuela. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından gözaltına alınmasına ilişkin gelişmelerin, görüşmede "acil koduyla" ele alınması bekleniyor.

Bu hamlenin uluslararası hukuktaki yeri ve bölgesel etkileri iki liderin gündeminde olacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin çerçevesini şu sözlerle çizmişti:

"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski ile gerekse bu konuda Trump ile Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump ile de yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."

Tüm dünya başkentleri, TSİ 16.00'da başlayacak bu görüşmeden çıkacak mesajlara kilitlenmiş durumda.