Magazin ve sanat dünyasının ünlü ismi İbrahim Tatlıses, bu kez sahnelerdeki performansıyla değil, adliye koridorlarındaki mesaisiyle gündemde.

Son dönemde aile içi polemiklerle sıkça konuşulan Tatlıses, eski menajeri Şule Yazar ile yaşadığı mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle soluğu İzmir Adliyesi'nde aldı.

OLAYIN PERDE ARKASINDA "OTEL" VAR

Soruşturma dosyasının detaylarına göre krizin merkezinde, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir otel yer alıyor. Eski menajer Şule Yazar, savcılığa sunduğu dilekçede söz konusu otelin kendi adına kayıtlı olduğunu belirterek, Tatlıses’in mülkiyet üzerinde hak iddia ederek baskı kurduğunu öne sürdü.

Yazar'ın şikayeti üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tatlıses hakkında “başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Dün İzmir Adliyesi’ne giden İbrahim Tatlıses, savcılık makamına "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Ünlü sanatçının, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddettiği öğrenildi.

Tatlıses’in ifadesinde, söz konusu taşınmazla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve asıl mağduriyetin farklı bir boyutta olduğunu savunduğu belirtildi.

TATLISES'TEN KARŞI HAMLE

Savcılık sorgusunda sadece savunma yapmakla yetinmeyen Tatlıses, eski menajeri hakkında karşı suç duyurusunda bulundu. Avukatları eşliğinde işlemlerini tamamlayan sanatçı, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geçtiğimiz günlerde kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı "soyadı ve miras" polemikleriyle manşetlerden inmeyen İbrahim Tatlıses, şimdi de ticari ve hukuki bir krizle karşı karşıya.

Soruşturmanın savcılık aşamasında devam ettiği, otelin mülkiyet durumunun ve tarafların iddialarının inceleneceği bildirildi.