Fiyat Beklentileri ve Tahminler Birçok kripto analisti ve finans uzmanı, 2026 yılını Ethereum için bir "karar yılı" olarak görüyor. Mevcut piyasa döngüsünde Bitcoin'in gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere rağmen, Ethereum'un teknik altyapısındaki iyileştirmelerin meyve vermesi bekleniyor. Bazı iyimser tahminler, ETH'nin 2026 yılı içinde 8.000 ile 10.000 dolar arasındaki yeni zirvelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Yükselişi Tetikleyecek Temel Faktörler Haberde, Ethereum'un olası yükselişini destekleyecek üç ana unsura dikkat çekiliyor:

Kurumsal İlgi: Spot Ethereum ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, kurumsal yatırımcıların portföylerine ETH eklemeye devam etmesi bekleniyor.

Katman-2 (Layer-2) Çözümleri: Arbitrum, Optimism ve Base gibi ağların işlem ücretlerini düşürmesi ve hızı artırması, Ethereum ekosisteminin kullanım kapasitesini artırıyor.

Hisse Kanıtı (PoS) Verimliliği: Ağın daha çevreci ve sürdürülebilir hale gelmesi, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerine önem veren büyük fonların ilgisini çekiyor.

Riskler ve Belirsizlikler Ancak her şey güllük gülistanlık değil. Analistler, düzenleyici baskıların (regülasyonlar) ve Solana gibi hızlı rakip ağların Ethereum'un pazar payını tehdit edebileceği konusunda uyarıyor. Eğer Ethereum ağındaki aktivite beklenen hızda artmazsa, fiyatın 3.000 - 4.000 dolar bandında yatay seyretme riski de bulunuyor.

2026 yılı, Ethereum'un sadece bir "akıllı sözleşme platformu" olmaktan çıkıp, küresel finans sisteminin temel bir parçası haline gelip gelmeyeceğini kanıtlayacağı bir yıl olacak gibi görünüyor.