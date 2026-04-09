Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurları, yatırımcıların risk iştahındaki değişimlerle birlikte hareketli bir tablo çiziyor.

Sabahın ilk saatlerinde Türk lirası karşısında dirençli duruşunu sürdüren ABD doları, saat 07.50 itibarıyla 44,52 TL alış ve 44,54 TL satış seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, doların küresel endekslerdeki güçlenmesine paralel olarak iç piyasada da dar banttaki hareketini koruduğuna dikkat çekiyor.

Avrupa kanadından gelen ekonomik veriler ve parite etkisiyle euro, dolara oranla daha hareketli bir başlangıç yaptı. Aynı saat diliminde Euro/TL;

• Alış: 51,98 TL

• Satış: 52,12 TL

seviyelerinde dengelenmiş durumda. Euronun 52 TL bandının üzerindeki kalıcılığı, ithalatçı ve ihracatçı kesim tarafından yakından izleniyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Yatırımcılar, gün içerisinde açıklanacak olan makroekonomik verilerin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin faiz politikalarına dair yapacağı olası açıklamaları bekliyor.

Orta Doğu'daki tansiyonun emtia fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, güvenli liman arayışındaki sermayenin döviz kurları üzerindeki baskısı hissedilmeye devam ediyor.