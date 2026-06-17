Yatırımcıların, birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin ve iç piyasadaki hareketliliği yakından takip eden vatandaşların gözü kulağı döviz kurundaki anlık değişimlerde.

Hem makroekonomik dengeler hem de kişisel finansal kararlar üzerinde doğrudan belirleyici olan dolar ve euro, haftanın üçüncü işlem gününde de arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

Peki, 17 Haziran 2026 Çarşamba sabahında döviz piyasası güne nasıl başladı? İşte günün ilk saatlerine yansıyan güncel rakamlar:

DOLAR/TL'DE SABAH SAATLERİNDEKİ SEYİR

Güne hareketli başlayan Amerikan doları, sabah saat 07:15 itibarıyla şu seviyelerden işlem görüyor:

• Dolar Alış: 46,3021 TL

• Dolar Satış: 46,3307 TL

EURO/TL NE DURUMDA?

Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yönünü tayin eden euro ise aynı dakikalarda Türk lirası karşısında 53,9879 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik gün boyunca iç ve dış veri akışına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımlarınızı şekillendirmeden önce anlık grafik ve verileri takip etmeniz önem arz etmektedir.