Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımlarına çevrilmişken, Hollanda merkezli bankacılık devi ING’den dikkat çeken bir dolar analizi geldi.

ING’nin 15 Haziran tarihli küresel piyasa raporunda, doların mevcut güçlü duruşunun en azından yılın üçüncü çeyreğine kadar kesintisiz devam edeceği öngörüldü.

Piyasaların uzun süredir beklediği gevşeme trendine ilişkin ise şu çarpıcı değerlendirmeye yer verildi:

"Yatırımcıların merakla beklediği o büyük dolar düşüşü, mevcut makroekonomik dinamikler sebebiyle artık 2027 yılına kalmış gibi görünüyor."

DOLARI ZİRVEDE TUTAN ÜÇ BÜYÜK FİNANSAL GÜÇ

Rapora göre son haftalarda küresel piyasalardaki en radikal değişim, yatırımcıların Fed'den yeniden "şahin" hamleler beklemeye başlaması oldu. Fed’in para politikasını sıkı tutacağına yönelik endişelerin azalması, dolarda döngüsel bir yükseliş trendini tetikledi.

Stratejistler, ABD para birimini destekleyen üç ana unsuru şöyle sıraladı:

• Kaya Gibi Sağlam İş Gücü: ABD istihdam piyasasının gücünü koruması.

• Katı Enflasyon: Enflasyonun yüzde 4 barajının üzerinde seyretmeye devam etmesi.

• Enerji Riskleri: Enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin canlılığını koruması.

GELİŞMİŞ PARA BİRİMLERİ KIRILGAN, ENERJİ İHRACATÇILARI DİRENİYOR

ING analistleri, majör para birimleri arasındaki ayrışmaya da dikkat çekti. Raporda; euro, İngiliz sterlini ve Japon yeninin küresel riskler karşısında oldukça kırılgan bir grafik çizdiği ifade edildi.

Buna karşın, enerji ihracatı yapan ülkelerin para birimleri ile kendi iç piyasalarında şahin para politikaları izleyen gelişmekte olan ülke para birimlerinin, doların bu agresif gücüne karşı daha dirençli bir duruş sergilediği vurgulandı.

İRAN SİNYALİ VE KÜRESEL ENFLASYON ALARMI

ABD ile İran arasında müzakereleri yeniden canlandıracak olası bir anlaşmanın piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yarattığı kabul edilse de ING bu durumun enerji fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaratıp yaratmayacağının belirsiz olduğunu aktardı.

Dünya genelinde enflasyon baskılarının yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatan banka, küresel merkez bankalarının bu yapışkan enflasyon dalgasını göz ardı etmekte zorlanacağını ve sıkı duruşlarını korumak zorunda kalacaklarını ekledi.

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