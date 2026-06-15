Google Haberler

ING stratejistleri, doların düşüş senaryosunun ertelendiğini ve ABD para biriminin tahmin edilenden çok daha uzun süre gücünü koruyabileceğini raporladı.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımlarına çevrilmişken, Hollanda merkezli bankacılık devi ING’den dikkat çeken bir dolar analizi geldi.

ING’nin 15 Haziran tarihli küresel piyasa raporunda, doların mevcut güçlü duruşunun en azından yılın üçüncü çeyreğine kadar kesintisiz devam edeceği öngörüldü.

Piyasaların uzun süredir beklediği gevşeme trendine ilişkin ise şu çarpıcı değerlendirmeye yer verildi:

"Yatırımcıların merakla beklediği o büyük dolar düşüşü, mevcut makroekonomik dinamikler sebebiyle artık 2027 yılına kalmış gibi görünüyor."

Küresel devden Türkiye kararı: Dolar/TL pozisyonu kapatıldı Küresel devden Türkiye kararı: Dolar/TL pozisyonu kapatıldı

ING doların düşüşü için tarih verdi, Görsel 1

DOLARI ZİRVEDE TUTAN ÜÇ BÜYÜK FİNANSAL GÜÇ

Rapora göre son haftalarda küresel piyasalardaki en radikal değişim, yatırımcıların Fed'den yeniden "şahin" hamleler beklemeye başlaması oldu. Fed’in para politikasını sıkı tutacağına yönelik endişelerin azalması, dolarda döngüsel bir yükseliş trendini tetikledi.

Stratejistler, ABD para birimini destekleyen üç ana unsuru şöyle sıraladı:

• Kaya Gibi Sağlam İş Gücü: ABD istihdam piyasasının gücünü koruması.

• Katı Enflasyon: Enflasyonun yüzde 4 barajının üzerinde seyretmeye devam etmesi.

• Enerji Riskleri: Enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin canlılığını koruması.

JP Morgan’dan çarpıcı rapor: Altın en yüksek seviyeyi görecek mi? JP Morgan’dan çarpıcı rapor: Altın en yüksek seviyeyi görecek mi?

ING doların düşüşü için tarih verdi, Görsel 2

GELİŞMİŞ PARA BİRİMLERİ KIRILGAN, ENERJİ İHRACATÇILARI DİRENİYOR

ING analistleri, majör para birimleri arasındaki ayrışmaya da dikkat çekti. Raporda; euro, İngiliz sterlini ve Japon yeninin küresel riskler karşısında oldukça kırılgan bir grafik çizdiği ifade edildi.

Buna karşın, enerji ihracatı yapan ülkelerin para birimleri ile kendi iç piyasalarında şahin para politikaları izleyen gelişmekte olan ülke para birimlerinin, doların bu agresif gücüne karşı daha dirençli bir duruş sergilediği vurgulandı.

İRAN SİNYALİ VE KÜRESEL ENFLASYON ALARMI

ABD ile İran arasında müzakereleri yeniden canlandıracak olası bir anlaşmanın piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yarattığı kabul edilse de ING bu durumun enerji fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaratıp yaratmayacağının belirsiz olduğunu aktardı.

Dünya genelinde enflasyon baskılarının yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatan banka, küresel merkez bankalarının bu yapışkan enflasyon dalgasını göz ardı etmekte zorlanacağını ve sıkı duruşlarını korumak zorunda kalacaklarını ekledi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,28 46,28 % 0.02 17:17
Euro 53,78 53,79 % 0.42 17:17
İngiliz Sterlini 62,23 62,24 % 0.22 17:17
Avustralya Doları 32,73 32,74 % 0.42 17:17
İsviçre Frangı 58,37 58,39 % 0.55 17:17
Rus Rublesi 0,64 0,64 % 0.59 16:55
Çin Yuanı 6,85 6,85 % 0.12 17:17
İsveç Kronu 4,94 4,94 % 0.93 17:17
Tüm Döviz Fiyatları

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev şirket hisse sattı 100 milyon dolarlık BTC aldıDev şirket hisse sattı 100 milyon dolarlık BTC aldı
Sanica (SNICA) temettü kararını duyurduSanica (SNICA) temettü kararını duyurdu

Google Haberler