Europower Enerji A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin doğrudan, Girişim Elektrik A.Ş.'nin ise dolaylı ortaklığı olan Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalede ipi göğüsledi. “İTM.548 Referanslı, 154 kV Zeytindalı TM (GAP) Yapımı” konulu ihalede, ihale komisyonu işin kesin olarak Peak PV Solar uhdesinde kaldığını duyurdu.

PROJE BEDELİ 324 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında kritik bir öneme sahip olan trafo merkezi inşasının baz bedeli 324.322.655,50 TL olarak belirlendi. Bu önemli bütçeli proje, bölgenin enerji iletim altyapısının güçlendirilmesinde stratejik rol oynayacak.

Söz konusu projede kullanılacak güç transformatörü ve ana şalt ekipmanları şirket tarafından temin edilecek.

HİSSELER NE DURUMDA?

EUPWR hisseleri açılışta kırmızı mumları yakmasının ardından yönünü yukarıya çevirdi. Hisseler TSI 10.30 itibarıyla yüzde 0,34'lük yükseliş ile 40,72 TL'den işlem gördü.

