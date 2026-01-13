Açıklamaya göre Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İTM.543 referanslı 154 kV Toklucak Trafo Merkezi Yapım İşi" ihalesinde en avantajlı fiyat teklifini sunarak ilk sırada yer aldı.

PROJENİN BAZ BEDELİ 308,8 MİLYON TL

İhale komisyonunun, söz konusu işin ortaklık uhdesinde kaldığına ilişkin kesinleşme kararını 13 Ocak 2026 tarihinde şirkete bildirdiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ihale kapsamında üstlenilecek projenin baz bedelinin 308,8 milyon TL olduğu belirtildi.