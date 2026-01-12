Devletin evlenecek gençlere yönelik hazırladığı 500.000 TL tutarındaki geri ödemesiz destek programının başvuru koşulları belli oldu. Aile kurmayı teşvik etmeyi amaçlayan destekten yararlanabilmek için üç temel şart aranacak.

Başvuru şartları neler?

Yetkililer tarafından açıklanan kriterlere göre başvuru yapacak kişilerde şu koşullar aranacak:

Gelir şartı:

Aile gelirinin, iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

2026 yılı için bu sınır 56.150 TL’nin altında gelir olarak belirlendi.

Yaş şartı:

Destekten yararlanacak gençlerin 18 ile 35 yaş arasında olması gerekiyor.

Sosyal durum şartı:

Başvuru yapacak kişilerin yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi statüsünde bulunması gerekiyor.

Destek geri ödemesiz olacak

Program kapsamında verilecek 500 bin TL’lik destek tamamen geri ödemesiz olacak. Kaynağın; evlilik giderleri, ev kurma masrafları ve temel ihtiyaçlar için kullanılması hedefleniyor.

Başvuru süreci, tarihleri ve hangi kurum üzerinden yapılacağına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde resmi kanallar aracılığıyla duyurulması bekleniyor.