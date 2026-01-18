Yatırımın takvimine ilişkin bilgiler veren Sait Türek, normal şartlarda inşaat sürecinin yaklaşık 6 ay önce başlaması gerektiğini ifade etti.

Gecikmenin nedenini küresel ölçekteki belirsizliklere bağlayan Türek, "Dünyanın başına Trump diye bir bela geldi bundan bir sene önce. Adam bir gecede Çin'e ekonomik savaş ilan etti. Almanya, Avrupa Birliği, NATO, Çin ve Rusya'ya rest çekmediği yer kalmadı. Şimdi sen Çin hükümeti olsan firmanın milyar dolarlık parasını henüz ne olduğu belli olmayan sis altındaki bir dünyaya bir hareket yapmasına müsaade eder misin? Etmezsin. Ben olsam etmem," dedi.

MACARİSTAN YATIRIMIYLA KIYASLAMA

BYD'nin Macaristan'daki faaliyetlerine de değinen Türek, "Macaristan'da adamın zaten fabrikası vardı. Yanına yaptığı da BIZIM burada yapmayı planladığının yarısı bile değil. Ayrıca o yatırım bizim bu işlerden önce başlanmıştı," değerlendirmesinde bulundu.

"YAPMAZSA O DOLARLARI ÖDEMEK ZORUNDA"

Sürecin devlet güvencesi altında ve ilgili bakanlıkların koordinesinde yürütüldüğünü vurgulayan Türek, kamuoyundaki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Çok rahatım. Bizim ülkemiz muz cumhuriyeti değil. Kimseye bir şey peşkeş çekilmiş değil. Devletimizle de yapılan işlemleri gayet iyi biliyoruz. Bugün BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda. 'Ben onu aldım da yedim de kazıkladım da' öyle bir şey yok. Bu işin başındaki bakanlarımız, bakan yardımcılarımız son derece iyi çalışan, vatansever insanlar."

Türek, BYD'nin yatırım kararında temkinli davrandığını ancak fabrikanın yapılmaması durumunda şirketin devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmekle mükellef olduğunu yineledi.

Kaynak: Dünya