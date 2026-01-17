Yeni haftada yurt içinde piyasaların odağında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta uluslararası yatırım bankaları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yaptı. Karahan, dezenflasyon sürecinin son aylarda güç kazandığını, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını ve ana eğilimdeki gerilemenin belirginleştiğini vurguladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ, FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 23,35'ten 23,23'e geriledi.

Yıl sonuna ilişkin faiz beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 29'a çıktı. 19 katılımcının yanıtlarına göre en yüksek beklenti yüzde 32, en düşük beklenti yüzde 24 olurken, ortalama yüzde 28,75 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası açıkladı! Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 9 Ocak haftasında 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde zirve yürüyüşü: Rekora sadece bir adım kaldı

YENİ HAFTADA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yeni haftada yurt içinde; Pazartesi konut fiyat endeksi, Salı konut satışları, Perşembe TCMB faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

Cuma günü ise Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye'ye ilişkin beklenen kredi notu değerlendirme raporları piyasaların gündeminde olacak.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

CNBC-e tarafından 21 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, politika faizinde 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor.

Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankette, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisi bir önceki döneme göre yüzde 28,5'ten yüzde 29'a yükseldi.

Anket sonuçlarına göre hesaplamalar, medyan beklentinin yüzde 36,5, ortalama beklentinin ise yüzde 36,55 seviyesinde oluştuğunu gösterdi.

Katılımcıların 17'si 150 baz puan, 2'si 200 baz puan, 1'i 100 baz puan faiz indirimi beklediğini ifade etti. 1 katılımcı ise politika faizinin yüzde 38'de sabit bırakılmasını, buna karşılık gecelik borç verme faizinde 150 baz puanlık indirim yapılmasını öngördü.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB Para Politikası Kurulu, 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekmişti.