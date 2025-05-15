ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının pandeminin ardından enflasyon ve faiz oranlarının görünümündeki anlamlı değişiklikleri hesaba katmak için kapsayıcı politika belirleme çerçevesinde ayarlamalar yapma sürecinde olduğunu söyledi.

Powell, Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, para politikası stratejisinin gözden geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut gözden geçirme sürecinde son beş yılın deneyimi ışığında Bankanın stratejik çerçevesinin yönlerini yeniden ele alacaklarını belirten Powell, ayrıca tahminler, belirsizlik ve riskler konusunda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika iletişim araçlarında olası iyileştirmeleri de değerlendireceklerini söyledi.

Powell, 2021'in sonuna kadar, FOMC üyelerinin enflasyonun 2022'de oldukça hızlı bir şekilde düşeceğini ve politika faizinde yalnızca orta düzeyde bir artış olacağını tahmin etmeye devam ettiğini anımsatarak, bu tahminin farklı çerçevelere sahip diğer merkez bankaları ve tahmincilerin büyük çoğunluğuyla da uyumlu olduğunu, ancak kanıtlar aksini gösterdiğinde politika faizini 16 aylık bir süre içinde 525 baz puan artırdıklarını aktardı.

En son verilerin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonunun nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 olduğunu gösterdiğini belirten Powell, bu oranın 2022'deki yüzde 7,2'lik zirvenin çok altında olduğunu kaydetti.

Powell, bu dezenflasyon sürecinin, genellikle enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan faiz artırımına eşlik eden keskin işsizlik artışı olmadan gerçekleştiğini aktardı.

"DAHA SIK VE POTANSİYEL OLARAK DAHA KALICI ARZ ŞOKLARININ OLDUĞU BİR DÖNEME GİRİYOR OLABİLİRİZ"

Uzun vadeli politika faizi seviyesine dair birçok tahminin yükseldiğini belirten Powell, "Ekonomik ortam 2020'den bu yana önemli ölçüde değişti ve gözden geçirmemiz bu değişikliklere ilişkin değerlendirmemizi yansıtacak. Uzun vadeli faiz oranları, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarı dikkate alındığında, büyük ölçüde reel faiz oranlarının etkisiyle oldukça yüksek." dedi.

Powell, "Yüksek reel faiz oranları, ayrıca enflasyonun önümüzdeki dönemde 2010'ların krizler arası dönemine kıyasla daha dalgalı olabileceği olasılığını da yansıtıyor olabilir. Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının olduğu bir döneme giriyor olabiliriz, bu, ekonomi ve merkez bankaları için zorlu bir meydan okuma." diye konuştu.

"YÜZDE 2 HEDEFİNE BAĞLI KALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutmanın bankanın 2012'deki politika çerçevesinde yüzde 2 hedefinin belirlenmesinde itici güçlerden biri olduğunu anımsatan Powell, bunun korumanın politika çerçevesinde 2020'de yapılan değişikliklerin arkasındaki önemli nedenlerden biri olduğunu kaydetti.

Powell, enflasyonda bugün de yüzde 2 hedefine tam olarak bağlı kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

Mevcut gözden geçirme sürecinde son beş yılın deneyimlerinden öğrenilenler üzerine tartışmalar yürütüldüğünü belirten Powell, gelecek aylarda konsensüs bildirisindeki belirli değişikliklerin değerlendirilmesini tamamlamayı planladıklarını aktardı.

İSTİHDAM "EKSİKLİKLERİ" VE ORTALAMA ENFLASYON HEDEFLEMESİ İLE İLGİLİ İFADELER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Powell, şimdiye kadar yapılan tartışmalarda, yetkililerin istihdam "eksiklikleri" ile ilgili ifadelerin yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağını belirttiğini, geçen haftaki toplantılarında da ortalama enflasyon hedeflemesi konusunda da benzer bir görüş ortaya koyulduğunu aktardı.

Fed Başkanı Powell, "Yeni konsensüs bildirimizin çok çeşitli ekonomik ortamlara ve gelişmelere karşı dayanıklı olmasını sağlayacağız." dedi.

Konsensüs bildirisinin revize edilmesinin yanı sıra özellikle tahminlerin ve belirsizliğin rolüyle ilgili olarak resmi politika iletişimlerindeki potansiyel iyileştirmeleri de değerlendireceklerini belirten Powell, "Akademisyenler ve piyasa katılımcıları genellikle FOMC'nin iletişimini etkili bulsa da her zaman geliştirme alanı vardır." diye konuştu.

(AA)