Küresel piyasalarda hafta boyunca ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erebileceğine yönelik gelişmeler takip edilirken, yatırımcıların odağında enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz kararları yer aldı. Bu süreçte Borsa İstanbul da pozitif ayrışarak haftayı yükselişle tamamladı.

BIST 100 endeksi, 15-19 Haziran haftasında yüzde 5,71 değer kazanarak 14.734,50 puandan kapanış yaptı. Endeks, haftaya 14.359 puandan başlarken, hafta içinde en düşük 14.251 puanı, en yüksek ise 14.876 puanı gördü.

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 9,98 ile haftanın en güçlü performansını sergiledi. Holding endeksi yüzde 4,48, sanayi endeksi ise yüzde 2,44 yükseliş kaydetti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 şirketleri arasında haftanın en yüksek getirisi Odaş Elektrik'e (ODAS) ait oldu. Hisse, haftalık bazda yüzde 26,55 değer kazandı.

En çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

ODAS: %26,55

PSGYO: %23,08

DSTKF: %22,49

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Haftanın en fazla değer kaybeden hissesi ise Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) oldu.

En çok gerileyen hisseler:

GESAN: %-10,55

REEDR: %-8,17

EUPWR: %-7,10

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından ilk sıradaki yerini Aselsan (ASELS) korudu. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon 835,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Piyasa değeri en yüksek şirketler:

ASELS: 1 trilyon 835,4 milyar TL

DSTKF: 1 trilyon TL'nin üzerinde

GARAN: 603 milyar TL

EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ THYAO'DA

Hafta boyunca Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde gerçekleşti.

En yüksek işlem hacmine sahip hisseler:

THYAO: 65,6 milyar TL

ASTOR: 51,2 milyar TL

AKBNK: 42,4 milyar TL

Yurt içi ve küresel gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul haftayı güçlü yükselişle tamamlarken, yatırımcıların gözü yeni haftada açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerde olacak.

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