Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), 5 milyar TL nakit girişi hedeflediği dev sermaye artırımı sürecinde kritik bir virajı daha döndü.

Şirket, 19 Ocak'ta tamamlanan rüçhan hakkı kullanımı sonrası elde kalan payların satış sürecini başlattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

FENER payları satışa çıkıyor

Şirketin 1.25 milyar TL olan sermayesini 6.25 milyar TL'ye çıkarma hedefi doğrultusunda, mevcut ortakların almadığı paylar yatırımcılar için tekrar masada.

• Kalan Pay Tutarı: 24.438.509,156 TL nominal değer.

• Satış Yeri: Borsa İstanbul Birincil Piyasa.

• Güvence: Satılamayan pay kalması halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü kalan kısmın tamamını satın alarak sermaye artırımını garanti altına alacak.

TAHTADA GÖRÜNÜM: FENER HİSSELERİ "KIRMIZI"DA

Şirket cephesinde sermaye yapısını güçlendirecek adımlar atılırken, Borsa İstanbul'daki fiyatlamalarda satıcılı bir seyir göze çarpıyor.

Yatırımcıların ilgisi yüksek hacimle kendini gösterse de hisse fiyatı yıllık bazda kayıplarını telafi etmekte zorlanıyor.

Piyasa Ekranına Yansıyanlar (Saat 13:26 itibarıyla):

• Fiyat: Hisse, günü yüzde 2 düşüşle 3,42 TL seviyesinden sürdürüyor.

• Gün İçi Hareket: Seans boyunca 3,41 - 3,52 TL aralığında dalgalı bir seyir izlendi.

• Hacim: 495 Milyon TL'yi aşan işlem hacmi, hissedeki el değiştirme hızının ve satış baskısının yüksek olduğuna işaret ediyor.

• Performans: Yıllık bazda yüzde 8, aylık bazda ise yüzde 4 değer kaybı yaşayan hisse, uzun süredir 3,05 - 3,81 TL gibi dar bir bant aralığına sıkışmış durumda.

Fenerbahçe mali yapısını güçlendirmek için kasasına 5 milyar TL koymaya hazırlanırken, hisse senedi yatırımcısı tahtadaki satış baskısının kırılmasını ve dar banttan yukarı yönlü bir çıkış gerçekleşmesini bekliyor.

