Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sermaye artırımı sürecinin önemli bir aşamasının tamamlandığını ve kalan payların satış takvimini yatırımcılarla paylaştı.

Şirket, 1 milyar 250 milyon TL olan ödenmiş sermayesini, yüzde 400 oranında bedelli olarak artırarak 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltme kararı almıştı.

Bu kapsamda 5 Ocak 2026'da başlayan ve 15 gün süren "yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullandırılması" süreci, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sona erdi.

24.4 MİLYON TL’LİK PAY SATIŞA KONULUYOR

KAP’a yapılan bildirime göre, mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanmalarının ardından, halka arz edilmek üzere kalan payların toplam nominal değeri 24.438.509,156 TL olarak belirlendi.

Yatırımcılar için kritik detaylar ise şöyle sıralandı:

• Satış Tarihleri: Kalan paylar 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde (2 iş günü süreyle) satışta olacak.

• Satış Yeri: İşlemler Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada gerçekleşecek.

• Aracı Kurum: Satış işlemine Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

• Fiyatlandırma: Paylar, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere, Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacak.

KULÜPTEN SATIN ALMA TAAHHÜDÜ

Fenerbahçe Futbol A.Ş., yatırımcı güvenini tazeleyen önemli bir detayı da hatırlattı.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek satışlar sonucunda hala satılamayan pay kalması durumunda, Fenerbahçe Spor Kulübü izahnamede verdiği taahhüt gereği kalan payların tamamını satın alacak.

Böylece sermaye artırımının planlanan 5 Milyar TL'lik nakit girişiyle tamamlanması garanti altına alınmış olacak.