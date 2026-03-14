BINHO payları, 9-13 Mart haftasında %1,08 oranında mütevazı bir prim yaparak haftayı tamamladı. Ancak hissenin aylık performansına bakıldığında, yatırımcıların neden tepki alımı beklediği daha net görülüyor; BINHO son bir ayda toplamda %17,79 değer kaybederek önemli bir düzeltme sürecinden geçti.

ARACI KURUM DAĞILIMI: GARANTİ VE ZİRAAT ALIM TARAFINDA

Hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde, ilk 5 alıcı kurumun toplamı 4,97 milyon lot, ilk 5 satıcı kurumun toplamı ise 4,48 milyon lot oldu. Bu verilerle haftalık bazda tahtada +497.092 lot net alım farkı oluştu.

HAFTANIN ALICILARI (9-13 MART):

Alım tarafında kamu ve büyük özel banka aracı kurumlarının ağırlığı hissedildi:

Garanti BBVA Yatırım: 1.489.414 lot (Maliyet: 8,39 TL)

Ziraat Yatırım: 1.336.936 lot (Maliyet: 8,49 TL)

Vakıf Yatırım: 1.079.850 lot (Maliyet: 8,56 TL)

Yapı Kredi Yatırım: 606.493 lot

Kuveyt Türk Yatırım: 465.292 lot

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HAFTANIN SATICILARI (9-13 MART):

Satış tarafında ise İş Yatırım ve Yatırım Finansman üzerinden gelen çıkışlar dikkat çekti:

İş Yatırım: -1.576.395 lot (Maliyet: 8,29 TL)

Yatırım Finansman: -1.098.736 lot (Maliyet: 8,51 TL)

Phillip Capital: -686.792 lot

ICBC Turkey: -590.389 lot

Ünlü Menkul: -528.581 lot

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.