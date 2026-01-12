Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan final müsabakasında etkili olan sağanak yağış ve sert rüzgar üzerine Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarının mağdur olmaması için özel bir çalışma başlattı. Maç sırasında tribünlerde oluşan görsel ahenk ve yağmurlukların kalitesi sosyal medyada geniş yer buldu.

35 BİN ADET SİPARİŞ EDİLDİ: EN KALİTELİSİ SEÇİLDi

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sarı-lacivertli yönetim stada gelen taraftarlar için toplamda 35 bin adet yağmurluk siparişi verdi. Hazırlık aşamasında yönetime 50, 100 ve 150 TL’lik farklı kalite seçenekleri sunulduğu, yönetimin ise taraftar konforunu ön planda tutarak en yüksek maliyetli olan 150 TL’lik seçeneği tercih ettiği belirtildi.

Yönetimin tamamını kulüp imkanlarıyla (cepten) karşıladığı bu jestin toplam maliyeti 5.2 milyon TL olarak hesaplandı.

Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, hem kupanın kazanılması hem de yönetim tarafından sağlanan bu imkan nedeniyle sosyal medyada teşekkür mesajları yayımladı. Taraftarların yağmurlukların dayanıklılığını ve kalitesini gösteren videoları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.