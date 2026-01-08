ABD’de kripto varlıklara yönelik kamusal adımlar hız kazanırken, Florida’da eyalet düzeyinde dikkat çeken bir girişim yeniden masaya geldi. Florida milletvekilleri, 2025’te rafa kaldırılan benzer düzenlemelerin ardından bu kez güncellenmiş bir tasarıyla, devletin belirli fonlarını Bitcoin ve dijital varlıklara yönlendirebilmesini hedefliyor.

Sunulan tasarı, “stratejik kripto rezervi” oluşturulmasını öngörüyor. Buna göre Florida, eyalet hazinesinden ayrı bir yapı altında, kamuya ait bazı fonları dijital varlıklarda değerlendirebilecek. Yönetim yetkisi Florida’nın mali işler birimine verilirken, sürecin bağımsız denetim ve raporlama mekanizmalarıyla izlenmesi planlanıyor.

Tasarı metninde, yatırım yapılabilecek varlıkların yüksek piyasa değerine sahip, likiditesi güçlü ve düzenlenmiş ürünlerle sınırlı tutulması öne çıkıyor. Bu çerçeve, fiilen ağırlıklı olarak Bitcoin’i işaret ediyor. Amaç, eyalet portföyünü çeşitlendirmek ve uzun vadede alternatif bir değer saklama aracı oluşturmak.

Yasa teklifinin yasama sürecinden geçmesi halinde, düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Destekleyenler, bu adımın Florida’yı finansal inovasyon alanında öne çıkaracağını savunurken, eleştirenler ise kripto piyasalarındaki yüksek oynaklığa dikkat çekiyor.

Florida’daki bu hamle, ABD genelinde bazı eyaletlerin kamu fonlarıyla Bitcoin ilişkisini resmileştirme yönündeki girişimlerinin son örneklerinden biri olarak görülüyor. Tasarının kabul edilip edilmeyeceği önümüzdeki aylarda netleşecek.