Piyasalardaki pozitif hava, fon getirilerine doğrudan yansıdı. Özellikle altın ve gümüş gibi emtialara dayalı fonlar, yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ederek ortalamanın üzerinde getiri sağladı. Haftanın genel görünümünde "sarı metal" rüzgarı esti.

• Yatırım Fonları: En yüksek artış yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden Fonları" grubunda gerçekleşti.

• BES Fonları: Benzer bir tablo burada da görüldü; "Kıymetli Madenler" grubu yüzde 5,27 kazandırdı.

• Kayıp Yok: Sektörel bazda bakıldığında, bu hafta ortalama olarak değer kaybeden (eksi yazan) hiçbir fon kategorisi olmadı.

HAFTANIN YILDIZLARI: BULLS PORTFÖY VE BEREKET EMEKLİLİK

Kategorik liderlik altında kalsa da bireysel fon bazında hisse senetleri şov yaptı.

• Yatırım Fonlarında Rekor: Haftanın en çok kazandıranı, yüzde 38,35'lik inanılmaz bir yükselişle Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fon, haftalık bazda rakiplerine büyük fark attı.

• BES'te Zirve: Emeklilik tarafında ise Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yatırımcısına yüzde 6,5 kazandırarak haftayı LIDER tamamladı.

HAFTANIN KAYBETTİRENLERİ

Genel hava olumlu olsa da bazı spesifik strateji izleyen fonlarda düşüşler görüldü.

• En Çok Düşen Yatırım Fonu: Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 18,38'lik sert bir düşüşle haftanın en çok kaybettireni oldu.

• En Çok Düşen BES Fonu: Türkiye Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 0,89'luk sınırlı bir kayıpla listenin sonunda yer aldı.

