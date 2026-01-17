Piyasalardaki iyimser hava fon sepetlerine de yansıdı. 17 Ocak haftasında yatırımcılar genel olarak kazançlı bir tabloyla karşılaştı.

Yatırım fonları ortalama yüzde 1,56, BES fonları ise yüzde 2,06 değer kazanarak enflasyon karşısında yatırımcısını korumayı başardı.

KATEGORİLERİN ŞAMPİYONU: "BORSA YATIRIM FONLARI"

Fon türleri bazında bakıldığında, hiçbir kategorinin haftayı ekside kapatmadığı görüldü.

• Yatırım Fonları: Zirvede yüzde 4'lük yükselişle "Borsa Yatırım Fonları" yer aldı.

• BES Fonları: Emeklilik tarafında ise yüzleri en çok güldüren kategori yüzde 3,52 artışla "Fon Sepeti Fonları" oldu.

HAFTANIN REKORTMENİ: YÜZDE 131'LİK YÜKSELİŞ!

Haftanın en şaşırtıcı verisi "Serbest Fon" piyasasından geldi. Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), sadece bir hafta içinde yatırımcısına yüzde 131,66 oranında kazanç sağlayarak piyasaların en çok konuşulan enstrümanı oldu.

ŞOK DÜŞÜŞ: YÜZDE 99 DEĞER KAYBI

Kazananlar kadar kaybedenlerin de olduğu piyasada, bir fon adeta çakıldı.

HEDEF Portföy Uğur Serbest Fon, haftayı yüzde 99,07'lik dramatik bir düşüşle tamamlayarak haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu olarak kayıtlara geçti.

BES'TE "GÜMÜŞ" PARLADI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ise değerli madenlerin yükselişi dikkat çekti.

• Kazandıran: Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, gümüşteki hareketliliği arkasına alarak yüzde 18,37 yükseldi ve BES katılımcıları arasında haftanın lideri oldu.

• Kaybettiren: Sınırlı sayıda düşüş yaşayan fonlar arasında Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 0,41'lik küçük bir azalışla haftanın en çok kaybettiren BES fonu oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.