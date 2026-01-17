Yatırım araçlarının bu haftaki performansları incelendiğinde, risk iştahının arttığı ve Türk Lirası varlıklar ile değerli madenlere olan talebin yükseldiği görüldü.

Döviz kurlarının daha sakin ve yatay bir seyir izlediği haftada, hisse senetleri ve altın ön plana çıktı.

BORSA İSTANBUL ZİRVEYE OYNADI

BIST 100 endeksi, hafta boyunca alıcılı bir seyir izledi. Endeks, hafta içinde en düşük 12.228,02 puanı test etse de kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla haftanın en yüksek seviyesi olan 12.668,52 puana ulaştı.

Böylece Borsa İstanbul, yatırımcısına haftalık bazda ortalama yüzde 3,83 oranında getiri sağlayarak haftayı moralli kapattı.

ALTIN "GÜVENLİ LİMAN" OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kapalıçarşı’da hareketli bir hafta geride kaldı. Altın fiyatları hem ons bazlı hareketler hem de iç piyasa dinamikleriyle yukarı yönlü ivmesini korudu.

• Gram Altın: Haftalık yüzde 2,80 artışla 6.397 TL'den kapanış yaptı.

• Çeyrek Altın: Geçen hafta 10.423 TL olan fiyat, bu hafta yüzde 2,81 artışla 10.716 TL'ye yükseldi.

• Cumhuriyet Altını: Yatırımcısına yüzde 2,79 kazandırarak 43.113 TL satış fiyatına ulaştı.

DÖVİZ PİYASASINDA "SESSİZ" SEYİR

Hisse senedi ve altındaki hareketliliğin aksine döviz kurları daha stabil bir hafta geçirdi.

• ABD doları: Sınırlı bir yükselişle yüzde 0,25 değer kazandı ve 43,2490 TL seviyesine çıktı.

• Euro: Haftayı neredeyse değişimsiz tamamladı. Yatay seyreden euro, 50,2740 TL seviyesinden işlem gördü.

FONLARIN LİDERİ: BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Yatırım fonları genel olarak pozitif bir haftayı geride bıraktı. Yatırım fonları ortalama yüzde 1,56, BES fonları ise yüzde 2,06 değer kazandı.

Ancak fon piyasasının asıl yıldızı, Borsa İstanbul'daki yükselişi fırsata çeviren Borsa Yatırım Fonları oldu.

Bu fon grubu, haftalık bazda yüzde 4 getiri sağlayarak diğer tüm yatırım araçlarını ve fon türlerini geride bıraktı.

