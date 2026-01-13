Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda yıllardır uygulanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yürütülen temizlik ve güvenlik hizmetlerinde yeni bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilecek yeni sistemde, okullarda artık geçici değil, sabit personel görev yapacak.

TYP GİDİYOR, "SABİT GÖREVLİ" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz haftalarda işaret ettiği yeni modelin detayları netleşmeye başladı. Mevcut TYP sisteminin geçici doğası nedeniyle yaşanan verim sorunlarını aşmayı hedefleyen yeni model, çalışanların aynı okulda uzun süreli ve sabit bir şekilde görev yapmasına olanak tanıyacak.

YENİ MODELİN DETAYLARI: KADROLU DEĞİL AMA SÜREKLİLİK ESAS

Yeni istihdam modeli, klasik "kadrolu kamu işçisi" statüsünden farklılıklar içeriyor. İşte sistemin öne çıkan özellikleri:

Sabit Okul Düzeni: Personel, rotasyona tabi tutulmadan aynı okulda görev yapacak.

Çalışma Takvimi: Okulların açık olduğu 9 aylık süreci kapsayan, "mevsimlik personel" mantığına benzer bir sistem uygulanacak.

Maaş Yapısı: Maaşların kamu işçisi skalasından daha düşük, ancak sürdürülebilir bir seviyede olması bekleniyor.

81 İLDE EŞ ZAMANLI ALIM

Hazırlıkları MEB ve İŞKUR koordinasyonunda yürütülen alımlar, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm ilçe ve köy okullarını kapsayacak. Özellikle veliler ve okul yönetimleri, güvenlik ve hijyen hizmetlerinde personelin sürekli değişmeyecek olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, yarıyıl tatilinin (15 tatil) ardından, Ocak ayının son haftasında başvuru ekranlarının açılması planlanıyor.

Beklenen Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

En az ilkokul mezunu olmak.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz statüsünde bulunmak.

Güvenlik görevlileri için gerekli sertifika ve sağlık şartlarını taşımak.

TAKİPTE KALIN

Sistemin tüm detayları ve illere göre kontenjan dağılımı, önümüzdeki günlerde İŞKUR ve MEB tarafından resmi olarak ilan edilecek. İş arayan vatandaşların ve ilgililerin İŞKUR e-Şube ve bakanlık duyuru sayfalarını yakından takip etmeleri öneriliyor.

