Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., şube yapılanmasına ilişkin önemli bir karar aldığını duyurdu. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, operasyonel verimliliğin artırılması, hizmet süreçlerinin daha etkin ve merkezi bir yapı üzerinden yürütülmesi amacıyla organizasyonel yapıda değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bu kapsamda Gedik Yatırım’ın;



Alanya Şubesi

Trabzon Şubesi

Ordu Şubesi

31 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın şirketin hizmet kalitesini artırmaya ve operasyonel süreçleri daha etkin yönetmeye yönelik bir yeniden yapılanma adımı olduğu vurgulandı.

Gedik Yatırım tarafından yapılan duyuru, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle paylaşıldı.