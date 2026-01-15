TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, başkanlık için tek aday olan Ozan Diren, yapılan oylama sonucunda TÜSİAD’ın yeni başkanı seçildi. Diren’in 2026–2027 döneminde görev yapacağı bildirildi.

YENİ DÖNEMDE YÖNETİM KADROSU

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

"YOĞUN VE KARARLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ"

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Ozan Diren, başkanlık görevini büyük bir motivasyonla devraldığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde TÜSİAD olarak yoğun ve kararlı bir çalışma yürüteceğiz" dedi. Diren, Türkiye ekonomisinin daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekti; sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı merkeze alan bir ekonomik çerçevenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASİL LİSTE NETLEŞTİ

Yeni dönemde TÜSİAD yönetiminde yer alması beklenen asil liste de açıklandı. Ozan Diren başkanlığındaki yönetimde Meltem Uslu Akol, Elif Çoban, Bülent Ozan Diren, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşlüoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal yer alacak.