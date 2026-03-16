ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın petrol arzında yarattığı aksaklıklar küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Artan jeopolitik gerilimle birlikte yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladığı görülürken, küresel hisse senedi fonlarından dikkat çekici para çıkışı yaşandı.

Lipper verilerine göre 11 Mart ile sona eren haftada küresel hisse senedi fonlarından 7 milyar 50 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Bu rakam, 17 Aralık 2025 haftasında görülen 46 milyar 680 milyon dolarlık satıştan bu yana en yüksek haftalık çıkış olarak kaydedildi.

ABD VE AVRUPA FONLARINDA GÜÇLÜ SATIŞ

Bölgesel bazda en büyük satış ABD hisse senedi fonlarında gerçekleşti. ABD hisse fonlarından yaklaşık 7 milyar 770 milyon dolar çıkış yaşandı. Bir önceki hafta ise bu fonlarda 21 milyar 910 milyon dolarlık satış görülmüştü.

Avrupa hisse fonları da satış baskısından kaçamadı. Bölgedeki fonlar haftayı 7 milyar 710 milyon dolarlık çıkışla tamamladı.

Buna karşılık Asya hisse fonlarına 6 milyar 150 milyon dolar giriş oldu. Bu durum yatırımcıların sınırlı da olsa Asya piyasalarına yöneldiğini gösterdi.

FİNANS VE SAĞLIK FONLARINDAN ÇIKIŞ

Sektörel hisse fonlarında toplam 2 milyar 710 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

En büyük çıkışlar finans sektörü fonlarında 2 milyar 310 milyon dolar ve sağlık sektörü fonlarında 1 milyar 310 milyon dolar ile görüldü. Sanayi sektörü fonları ise ters yönde hareket ederek 1 milyar 310 milyon dolar net giriş kaydetti.

TAHVİL FONLARINA İLGİ ZAYIFLADI

Küresel tahvil fonlarına haftalık net giriş 5 milyar 720 milyon dolar ile son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Yüksek getirili tahvil fonlarında 3 milyar 170 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam Nisan 2025’ten bu yana görülen en büyük haftalık satış olarak kaydedildi. Buna karşılık kısa vadeli tahvil fonlarına 5 milyar 750 milyon dolar giriş gerçekleşti.

PARA PİYASASI FONLARINA TALEP SÜRÜYOR

Riskten kaçınan yatırımcıların yöneldiği para piyasası fonları üst üste yedinci haftada da giriş kaydetti. Bu fonlara geçen hafta 6 milyar 930 milyon dolar yatırım yapıldı.

Altın ve değerli metal fonlarında ise 2 milyar 840 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Gelişmekte olan piyasalarda da satış baskısı dikkat çekti. Hisse fonlarından 2 milyar 690 milyon dolar, tahvil fonlarından ise 656 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Jeopolitik gerilim ve küresel büyüme endişeleri yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.