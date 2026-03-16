Türkiye ekonomisi mali disiplin yolunda şubat ayında önemli bir eşiği geride bıraktı. 2025 yılı şubat ayında 310,1 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2026’nın aynı ayında 24,4 milyar TL fazla vererek güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Bütçenin röntgeni çekildiğinde şu rakamlar öne çıkıyor:

• Bütçe Giderleri: 1 trilyon 329,2 milyar TL

• Bütçe Gelirleri: 1 trilyon 353,6 milyar TL

• Faiz Dışı Fazla: 208,1 milyar TL

VERGİ TAHSİLATINDA YÜZDE 91,8’LİK DEV SIÇRAMA

Bütçenin "fazla" vermesindeki en büyük pay, gelirler tarafındaki olağanüstü performansa ait.

Toplam bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 artışla 1,35 trilyon TL’ye ulaşırken, vergi gelirleri tahsilatı yüzde 91,8 artarak 1 trilyon 122 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca 2025 yılında yüzde 5,7 olan bütçe gelirlerinin tahmine göre gerçekleşme oranı, bu yılın şubat ayında yüzde 8,3’e yükselerek hedeflerin üzerinde bir seyir izledi.

GİDERLERDE KONTROLLÜ ARTIŞ, FAİZ YÜKÜ SÜRÜYOR

Bütçe giderleri, gelirlerdeki artışın aksine daha kontrollü bir seyir izleyerek yıllık bazda yüzde 28,6 oranında arttı.

Ancak faiz giderlerindeki artış hızı dikkat çekmeye devam ediyor. Faiz dışı giderler yüzde 28,2 artarken, faiz giderleri yüzde 31,5 yükselişle 183,7 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 170,4 milyar TL olan "faiz dışı açık" rakamının, bu yıl tam 208 milyar TL "faiz dışı fazlaya" dönüşmesi, kamu maliyesindeki sıkılaşmanın ve gelir performansının en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

GERÇEKLEŞME ORANLARI STABİL

Bütçe ödeneklerinin kullanım oranı 2025 yılı şubat ayı ile aynı seviyede kalarak yüzde 7,0 olarak gerçekleşti.

Bu durum, harcama tarafında disiplinin korunduğunu, bütçedeki iyileşmenin ise doğrudan gelir artışından kaynaklandığını ortaya koydu.