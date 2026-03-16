Dini ve resmi bayramlarda çalışan personel için “bayram mesaisi” adı verilen ek ücret uygulanıyor. İş Kanunu’na göre bayram günlerinde çalışanlara normal günlük ücretin iki katı ödeme yapılıyor. Bu hesaplamada çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük brüt ücret belirleniyor, ardından bu tutar iki ile çarpılarak bayram mesaisi ücreti ortaya çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM MESAİSİ NE KADAR?

2026 yılı için brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlendi. Buna göre asgari ücretlinin günlük brüt kazancı yaklaşık 1.101 TL oluyor.

Bayram günlerinde çalışan bir personelin alacağı mesai ücreti ise günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Bu durumda bayram mesaisi günlük 2.202 TL’ye ulaşıyor.

Ramazan Bayramı’nda arife günü de dahil edildiğinde toplam 3,5 günlük resmi tatil bulunuyor. Bu sürenin tamamında çalışan bir asgari ücretli, maaşına ek olarak yaklaşık 3.853 TL bayram mesaisi ücreti alabiliyor.

HAFTA SONUNA DENK GELİRSE MESAİ ARTIYOR

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda mesai ücreti daha da yükseliyor. Bu durumda ödeme günlük ücretin 2,5 katı olarak hesaplanıyor.

Örnek hesaplamaya göre:

Hafta içi 1,5 günlük bayram mesaisi: 1.651,50 TL

Cumartesi günü (hafta sonu): 1.651,50 TL

Pazar günü (hafta sonu): 1.651,50 TL

Bu durumda bayram boyunca çalışan bir asgari ücretli için toplam ek ödeme yaklaşık 4.954,50 TL seviyesine çıkabiliyor.

BAYRAMDA FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bayram günlerinde çalışan personel normal mesai saatinin üzerinde çalışırsa fazla mesai ücreti de alabiliyor. Bu ödeme, bayram mesaisinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanıyor.

Ayrıca işveren bir çalışanını bayram gününde yalnızca bir saat dahi çalıştırsa, çalışan tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük bayram mesaisi ücreti ödemek zorunda.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışanları çalışmaya zorlamak mümkün değil. Bayramda çalışma, çalışanın onayına bağlı.

Ancak iş sözleşmesinde bayram günlerinde çalışma şartı yer alıyorsa, işveren talep ettiğinde mesai zorunlu hale gelebiliyor.

ARİFE GÜNÜ MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Arife günü saat 13.00’e kadar yapılan çalışmalar normal mesai kapsamında değerlendiriliyor. Öğleden sonra yapılan çalışmalar ise bayram mesaisi kapsamında kabul ediliyor ve ek ücret ödenmesi gerekiyor.

MESAİ ÖDEMESİ GECİKİRSE FAİZ UYGULANIYOR

Bayram mesaisi ücreti genellikle maaşla birlikte ödeniyor. Ancak ödeme gecikirse çalışanlar İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında gecikme faizi talep edebiliyor.

Bu faiz, mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATINA DAHİL EDİLİYOR

Bayram mesaisi, çalışanın aldığı ücret kapsamında değerlendirildiği için kıdem tazminatı hesabına da dahil ediliyor.

Üst düzey yöneticiler ise çalışma saatlerini kendileri belirledikleri için normal şartlarda fazla mesai ücreti alamıyor. Ancak bayram günlerinde çalıştıklarını ispat edebilmeleri halinde mesai ödemesi talep edebiliyor.

BAYRAM MESAİSİ YERİNE İZİN KULLANILABİLİR Mİ?

Çalışan isterse bayram mesaisi ücreti almak yerine daha sonra izin kullanmayı tercih edebiliyor. Bu durumda ek mesai ücreti ödenmiyor, ancak çalışan normal maaşını almaya devam ediyor.