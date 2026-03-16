LOJO EV Group Limited ile yapılan iş birliği meyvelerini vermeye başladı. Samsun’daki mevcut üretim tesislerinde hazırlıkları tamamlanan Reeder, yeni modeli Reev Aura ile çıtayı yükseltti.

M1 kategorisinde yer alan bu tam elektrikli araç; 333 km menzili ve 180 km/s azami hızıyla dikkat çekiyor. Şirket, bu hamleyle elektrikli araç faaliyetlerini üst segmente taşıma hedefini somutlaştırmış oldu.

REEDR TAVANDA

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklama, hisselere can suyu oldu. Güne hareketli başlayan REEDR payları, haberin etkisiyle yüzde 9,98 oranında değer kazanarak 6,72 TL seviyesi olan tavan fiyata yerleşti.

Hisseler günlük bazda yaklaşık 183,3 milyon TL’lik hacme ulaşılırken, 27,7 milyon lot el değiştirdi.

Kaynak: Forinvest

ARACI KURUM DAĞILIMI

Saat 11.20 itibarıyla alıcı tarafında Marbaş Menkul Değerler 3,8 milyon lotu aşan net alımla başı çekerken, onu Meksa ve Osmanlı Yatırım izledi.

İlk 5 alıcının toplam hacmi 7,2 milyon lotun üzerine çıktı. Piyasadaki net alım farkı 642.239 lot olarak kaydedildi.

