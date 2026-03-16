ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının maliyetine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, CBS News'te yayımlanan "Face the Nation" programına konuk olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hassett, söz konusu operasyonların bugüne kadar ABD'ye 12 milyar dolar civarında maliyet oluşturduğunu belirtti.

EK BÜTÇE TALEBİ GÜNDEMDE DEĞİL

ABD'nin mevcut silah stoklarının operasyonlar için yeterli olduğunu ifade eden Hassett, bu aşamada Kongre'den ek bir bütçe talep etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Hassett, İran'ın attığı adımların ABD ekonomisi üzerinde ciddi bir etki oluşturamayacağını savunarak, "İranlıların yaptıkları Amerikan ekonomisine zarar veremeyecek" dedi.

ABD ekonomisinin geçmişe kıyasla daha güçlü bir enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Hassett, ülkenin 1970'lerde olduğu gibi enerji açısından dışa bağımlı olmadığını ve artık büyük bir petrol üreticisi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan daha önce basına yansıyan bazı iddialarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yalnızca ilk altı gününde maliyetin 11,3 milyar doları aştığı öne sürülmüştü.