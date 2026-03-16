Bayramın ilk gününün hafta içine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar hazırlıklarını erkene çekti. Her bütçeye hitap eden seçeneklerin sunulduğu Eminönü tezgâhlarında, bu yılın en uygun fiyatlı ikramlığı lokum olurken; lüks kategorisinde baklava fiyatları dikkat çekiyor.

BAKLAVANIN DİLİMİ 80 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tatlı reyonlarında en yüksek fiyatlar baklavada görülüyor. İçeriğine ve kalitesine göre fiyatlar şu şekilde seyrediyor:

Fıstıklı Baklava: Kilogram fiyatı 850 TL ile 2.000 TL arasında değişirken, tek bir dilimin fiyatı kalitesine göre 34 TL'den başlayıp 80 TL’ye kadar ulaşıyor.

Cevizli Baklava: Kilo fiyatı 650 TL ile 1.600 TL, dilim fiyatı ise 26 TL ile 60 TL seviyelerinde tezgahtaki yerini alıyor.

LOKUM VE ŞEKERLEMEDE ÇEŞİT ÇOK

İkramlıkların olmazsa olmazı dökme ürünlerde ise fiyatlar içeriğindeki kuruyemiş miktarına göre farklılık gösteriyor:

Lokum: Kilosu 170 TL ile 350 TL arasında değişirken, kuruyemiş oranı yüksek özel lokumlarda fiyat 850 TL’ye kadar çıkabiliyor. Tek bir lokumun maliyeti ise yaklaşık 2,5 TL olarak hesaplanıyor.

Şekerleme: Çeşitlerine göre kilogramı 200 TL ile 400 TL arasında alıcı buluyor.

ÇİKOLATA VE HEDİYE PAKETLERİ

Misafirliklerin vazgeçilmezi çikolatada ise hem dökme hem de paket seçenekleri mevcut. 250 gramlık paket çikolatalar 250 TL ile 400 TL bandında satılırken, dökme çikolatanın kilogram fiyatı kalitesine göre 550 TL'den başlayıp 900 TL'ye kadar yükseliyor.

Esnaf, Ramazan ayının son günlerine doğru yoğunluğun daha da artmasını beklerken, vatandaşlar fiyat karşılaştırması yaparak bütçelerine en uygun bayram ikramlıklarını seçmeye çalışıyor.

