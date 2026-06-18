Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) ortakları için hareketli bir gün geride kaldı.

Şirket payları hakkında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında brüt takas kararı alınırken, bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısından ise temettü bekleyen yatırımcıları yakından ilgilendiren bir netice çıktı.

GESAN PAYLARINA 1 AY SÜREYLE BRÜT TAKAS TEDBİRİ

Borsa İstanbul A.Ş., yatırımcıları aşırı fiyat hareketlerinden korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla devreye aldığı VBTS kapsamında yeni bir karar açıkladı.

18 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre GESAN paylarında sert fiyat oynaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca alınan karar doğrultusunda:

• Girişim Elektrik (GESAN) paylarında 19 Haziran 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) başlayarak, 17 Temmuz 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tam 1 ay süreyle brüt takas uygulaması geçerli olacak.

• Bu süre zarfında yatırımcılar, aldıkları hisseleri aynı gün içerisinde satamayacak ve işlemler yalnızca nakit bakiye üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI HATIRLATMASI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, VBTS tedbirlerinin pazar kurallarından bağımsız işlediği vurgulanırken; SPK kararları doğrultusunda daha önce 06/03/2026 seans sonuna kadar getirilen ve sonrasında 26/06/2026 seans sonuna kadar uzatılan genel açığa satış yasağının da yürürlükte kalmaya devam ettiği hatırlatıldı.

GENEL KURUL TEMETTÜ KARARINI VERDİ

Tedbir kararının yanı sıra Girişim Elektrik, hissedarlarının merakla beklediği 2025 yılı kâr payı (temettü) dağıtım sürecine ilişkin nihai kararı da bugün paylaştı. Şirketin genel kurul toplantısında oylamaya sunulan kâr payı dağıtım teklifi kabul edilerek resmileşti.

KAP’a yapılan açıklamada, ortaklara nakit temettü ödenmemesi yönünde karar çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

• Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait elde ettiği dağıtılabilir kârı, önümüzdeki dönem yatırım stratejileri ve finansman planları doğrultusunda değerlendirilecek.

• Girişim Elektrik'in öz kaynak yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu kârın hissedarlara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması hususundaki yönetim kurulu teklifi, Genel Kurul tarafından resmen onaylandı.