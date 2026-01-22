Goldman Sachs analistleri tarafından yayımlanan yeni yatırım notunda, 2026 yıl sonu ons altın fiyat tahmini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara çıkarıldı. Bankanın bu revizyonu, mevcut seviyelerden ve son dönemin düşük baz noktalarından hesaplandığında yatırımcılar için %30'a yakın bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Analistler, altının 2025 yılında sergilediği %64'lük muazzam rallinin ardından 2026 yılında da ivmesini koruyacağını öngörüyor. Ocak 2026 itibarıyla 4 bin 850 dolar seviyelerinde dengelenen ons altının, yeni hedefe ulaşması durumunda tarihi zirvelerini tazelemeye devam etmesi bekleniyor.

Dünyayı şaşırtan iddia! Trump Grönland için kesenin ağzını açtı: Herkese 1 milyon dolar ödeyecek

Yükselişi Tetikleyen 3 Temel Faktör

Goldman Sachs'a göre bu agresif yükseliş beklentisinin arkasında üç kritik neden yatıyor:

Merkez Bankalarının Yapısal Alımları: Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini dolar dışı varlıklarla çeşitlendirme stratejisi devam ediyor. Banka, 2026 yılında merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı yapacağını tahmin ediyor.

Özel Sektörün Güvenli Liman Talebi: Küresel jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarına dair endişeler, özel sektör yatırımcılarını altın tabanlı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönlendiriyor.

Fed'in Faiz İndirim Döngüsü: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılı içerisinde yapması beklenen faiz indirimlerinin, getirisi olmayan altına olan ilgiyi yapısal olarak destekleyeceği vurgulanıyor.

"Batılı yatırımcıların altın ETF'lerine geri dönüşü ve gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının stratejik alımları, altın fiyatları için 'sarsılmaz' bir destek oluşturuyor. Mevcut riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor."

Altın yatırımcısına müjde mi, uyarı mı? İşte dev bankadan ezber bozan tahmin!

2025'teki "Blistering" Rallinin Devamı

Hatırlanacağı üzere altın, 2025 yılında tarifeler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle son yılların en iyi performansını gösteren emtia olmuştu. Goldman Sachs, bu yükselişin geçici bir heves olmadığını, aksine küresel finansal sistemde altının "alternatif bir para birimi" olarak yeniden konumlandığını belirtiyor.