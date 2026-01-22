Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirveler ve jeopolitik belirsizlikler sürerken, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, "sarı metal" için iyimserliğini korumakla kalmadı, çıtayı daha da yükseğe taşıdı.

Banka hem kurumsal hem de bireysel taraftan gelen yoğun talebi gerekçe göstererek yıl sonu projeksiyonunu güncelledi.

"ALTIN ÇAĞI HENÜZ BİTMEDİ"

Goldman Sachs analistleri, Aralık 2026 dönemi için daha önce 4.900 dolar olarak açıkladıkları ons altın fiyat tahminini, sert bir yükselişle 5.400 dolara revize etti.

Bu güncelleme, piyasalarda "Altın çağı henüz bitmedi" yorumlarına neden oldu.

MERKEZ BANKALARI TON TON ALTIN TOPLUYOR

Raporda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri, merkez bankalarının alım gücü oldu.

Analistlere göre dünya genelindeki merkez bankalarının bu yıl aylık ortalama 60 ton altın alımı yapması öngörülüyor. Bu devasa talep, fiyatların düşmesini engelleyen en büyük "taban desteği" olarak görülüyor.

FED İNDİRDİKÇE ETF'LER DOLUYOR

Raporda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesinin çarpan etkisine de değinildi.

Faizlerin gerilemesiyle birlikte, geleneksel yatırımcıların borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla altına dönüşünün hızlanacağı ve altın varlıklarının artış göstereceği tahmin ediliyor.

DAAN STRUYVEN: "BÜYÜK BİR REKABET BAŞLADI"

Goldman Sachs’ın emtia araştırmaları ekibinden Daan Struyven ve arkadaşlarının kaleme aldığı notta, piyasadaki yeni dinamiklere dikkat çekildi.

Analistler, sınırlı olan fiziksel altın arzı için artık iki dev gücün; merkez bankaları ile özel sektör yatırımcılarının rekabet ettiğini vurguladı.

Raporda, "Özel sektörün portföy çeşitlendirme amacıyla altına yönelme süreci fiilen başladı. Artık ETF kanalı üzerinden merkez bankalarıyla aynı arza talipler" ifadelerine yer verildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.