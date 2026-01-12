Küresel piyasalarda altın fırtınası dinerken, yatırım devlerinden Goldman Sachs, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren yeni bir not paylaştı. Ons altının 4.500 dolar barajını aşarak yeni rekorlara koştuğu 2026 Ocak ayında, banka "sağlıklı bir düzeltme" ihtimaline dikkat çekti.

5.000 Dolar Öncesi "Mola" Sinyali

Goldman Sachs Emtia Stratejistleri tarafından yayınlanan rapora göre, altın için uzun vadeli HEDEF olan 4.900 - 5.000 dolar bandı halen geçerliliğini koruyor. Ancak banka, kısa vadede piyasanın "aşırı ısındığını" ve teknik bir geri çekilmenin kaçınılmaz olabileceğini vurguladı.

Analistler, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki siyasi baskılar ve bağımsızlık tartışmalarının fiyatlara hızlı yansıdığını, bu durumun kısa süreli bir "kar satışı" dalgasını tetikleyebileceğini belirtti.

İşte Takip Edilecek Kritik Seviyeler

Banka raporunda, yatırımcıların kısa vadede paniğe kapılmaması gerektiğini, ancak şu seviyelerin "mıknatıs görevi" görebileceğini ifade etti:

"Merkez Bankaları Geri Çekilmeyi Bekliyor"

Goldman Sachs raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise merkez bankalarının stratejisi oldu. Raporda, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının rekor fiyatlardan alım yapmak yerine, kısa vadeli olası düşüşleri (düzeltmeleri) büyük montanlı alımlar için beklediği ifade edildi. Bu durumun, altın fiyatlarında yaşanacak olası düşüşlerin "kalıcı bir çöküşe" dönüşmesini engelleyeceği öngörülüyor.

Analist Notu: "Piyasa şu an bir fiyat keşif aşamasında. 5.000 dolar psikolojik bir hedef olsa da, teknik göstergeler 4.300 dolar seviyelerine doğru bir gevşemenin yükseliş trendini daha sağlıklı kılacağını gösteriyor."

*Editörün Notu: Bu haber, Goldman Sachs'ın kurumsal yatırımcılar için paylaştığı strateji notlarından derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi içermez.