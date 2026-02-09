Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başlamıştı. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Yatırımcılar, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.

Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...

9 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.064,98

Çeyrek altın: 12.277,00 TL

Yarım altın: 24.547,00 TL

Tam altın: 48.094,48 TL

Cumhuriyet altını: 48.869,00 TL

Gremse altın: 120.605,02 TL

Ata altın: 49.864,83 TL

Ons altın: 5.034,35 dolar

ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.