Altın fiyatları 2026 yılına rekorlarla girmesinin ardından tarihi düşüşünü yaşamıştı. Şu sıralarda toparlanmaya çalışan değerli metalde yön arayışı sürüyor. Milyonlarca yatırımcı, "Gram altın kaç TL oldu?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. İşte 9 Şubat 2026 Pazar güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları…
Altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme iç piyasada da etkisini göstermeye başlamıştı. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.
CANLI ALTIN FİYATLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yatırımcılar, özellikle "Gram altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda işlemler yakından takip ediliyor.
Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın fiyatları...
9 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7.064,98
Çeyrek altın: 12.277,00 TL
Yarım altın: 24.547,00 TL
Tam altın: 48.094,48 TL
Cumhuriyet altını: 48.869,00 TL
Gremse altın: 120.605,02 TL
Ata altın: 49.864,83 TL
Ons altın: 5.034,35 dolar
ALTIN FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?
Altın fiyatları, dünyada altına olan talep ve ekonomik gelişmelerle birlikte belirlenir. Doların değerindeki değişimler, ülkelerin faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik riskler altına ilgiyi artırıp azaltabilir. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldiği için fiyat yükselirken, dolar güçlendiğinde altın genelde değer kaybeder. Bu nedenle altın, küresel ekonomideki her hareketten etkilenen canlı bir piyasa aracıdır.