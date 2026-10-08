Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ekim 2026 tarihinde açıklayacağı faiz kararına ilişkin piyasa beklentilerinden ayrışan bir tahminde bulundu. Piyasada faiz indirimi beklentileri ağırlık kazanırken ABD'li yatırım bankası, politika faizinin sabit tutulacağını öngördü. Kurum, özellikle Merkez Bankasının rezerv kayıplarındaki hızlanmaya dikkat çekerek olası bir faiz indiriminin finansal istikrar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

GOLDMAN SACHS'TAN TCMB İÇİN FAİZ İNDİRİMİ UYARISI

Goldman Sachs, TCMB'nin para politikasına ilişkin yayımladığı değerlendirmede 22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin değiştirilmemesini beklediğini açıkladı.

Kurum, piyasa konsensüsünün ve mevcut fiyatlamaların söz konusu toplantıda ilk politika faizi indiriminin yapılacağına işaret ettiğini ancak kendi tahminlerinin bu beklentiden farklı olduğunu belirtti.

Goldman Sachs'a göre para politikasında yeni bir gevşeme döngüsünün başlatılması için henüz erken.

TCMB'NİN 300 BAZ PUANLIK HAMLESİ SÜRPRİZ OLMUŞTU

Goldman Sachs, TCMB'nin 23 Ağustos'ta repo penceresini yeniden açarak Türk lirası gecelik referans faiz oranında fiilen 300 baz puanlık düşüşe yol açtığını hatırlattı.

Banka, söz konusu adımın hem kendileri hem de piyasalar açısından sürpriz olduğunu ifade etti.

Merkez Bankasının bu hamleyi yeni bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı olarak değil, operasyonel çerçevenin normalleşmesi şeklinde değerlendirdiğine işaret edildi.

Buna karşın piyasalarda 22 Ekim toplantısında politika faizinin düşürüleceğine yönelik beklentilerin devam ettiği belirtildi.

TCMB'DEKİ REZERV KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde en önemli risk unsurlarından biri olarak TCMB rezervlerindeki gelişmeler gösterildi.

Kurum, 300 baz puanlık fiili faiz düşüşünün ardından rezerv kayıplarının hızlandığını belirtti.

Rezervlerdeki bu eğilimin finansal istikrar açısından riskleri artırabileceği ifade edilirken getiri eğrisinin de faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin kalıcı olmayabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Goldman Sachs ayrıca yurt dışı piyasalardaki fiyatlamaların Türk lirası üzerinde ilerleyen dönemde önemli değer kaybı baskısı oluşabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Banka, Türkiye'deki enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde çekirdek enflasyonun enerji fiyatlarındaki şok öncesi eğilimine ancak yeni dönebildiğini belirtti.

Hanehalkının enflasyon beklentilerinin bir dönem sınırlı gerileme gösterdikten sonra yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekildi.

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin ise İran savaşı öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Goldman Sachs, bu gelişmelerin para politikasında gevşeme için uygun koşulların henüz tam olarak oluşmadığını gösterdiğini değerlendirdi.

YABANCI YATIRIMCILAR TAHVİL POZİSYONLARINI ARTIRMADI

Goldman Sachs, yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine yönelik işlemlerini de değerlendirdi.

Kurum, piyasalarda faiz indirimi beklentileri fiyatlanmasına rağmen yabancı yatırımcıların tahvil pozisyonlarında belirgin bir artış yaşanmadığını bildirdi.

Bu durumun yatırımcıların para politikasındaki gevşeme beklentilerine güçlü bir güven duymadıklarına işaret edebileceği belirtildi.

22 EKİM TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Goldman Sachs, TCMB'nin son dönemdeki iletişiminde daha güvercin bir ton gözlemlendiğini ancak ekim ayında faiz indiriminin finansal istikrar açısından risk oluşturabileceğine yönelik değerlendirmesini koruduğunu açıkladı.

Banka, politika faizinin 22 Ekim'de sabit tutulmasını beklemeye devam ederken bu tahmine ilişkin belirsizliklerin arttığını da kabul etti.

Böylece 22 Ekim'deki TCMB faiz kararı öncesinde piyasanın indirim beklentisi ile Goldman Sachs'ın sabit faiz tahmini arasındaki ayrışma devam etti.